Le Pen godtar ikke dobbelt statsborgerskap for israelere

Med et ytre høyre ved makten kommer Nasjonal front til å be alle som har dobbelt statsborgerskap i Frankrike og andre land, til å velge en av nasjonalitetene, uttaler partiets presidentkandidat Marine Le Pen.

Hun gjør unntak for EU-borgere og russere.

– Russland er en del av de europeiske nasjonene, forklarer Le Pen.

Franske jøder med israelsk statsborgerskap må si fra seg det ene av statsborgerskapene, sier hun på oppfølgingsspørsmål fra en reporter fra fjernsynskanalen France 2.

– Israel er ikke EU-medlem og anser seg heller ikke som det. Derfor vil ikke fransk-israelske statsborgerskap være tillatt, sier Le Pen.

Franske jøder utgjør en stor minoritet i Frankrike. Landet har også mange statsborgere fra nordafrikanske land. Heller ikke nordafrikanske statsborgere eller borgere av USA vil kunne få bo i Frankrike med dobbelt statsborgerskap, uttaler Le Pen ifølge Haaretz.

Le Pen legger til at et forbud mot dobbelt statsborgerskap ikke automatisk innebærer at man må forlate Frankrike dersom man velger å si fra seg sitt franske statsborgerskap og beholde det andre. Man kan bo i Frankrike "så lenge man respekterer franske lover og verdier", sier hun.