Lavere aldersgrense for prøverør i Oslo

Flere privatklinikker NRK har snakket med, forteller om økt pågang etter at Oslo universitetssykehus (OUS) 14. mars plutselig strammet inn reglene for hvem som kan søke behandling for ufrivillig barnløshet. Øvre aldersgrense hos kvinnen ble satt ned fra 41,5 år til 38 år, og par som allerede har barn kan ikke søke behandling.

OUS er det sykehuset som behandler flest barnløse pasienter i året i Norge.

– Vi har hatt veldig stor tilstrømming av pasienter, så vi har kapasitetsutfordringer for tiden. Det fører til veldig lange ventetider og derfor har vi strammet inn for en periode. Vi prøver å få ned behandlingstidene, og dessuten er resultatene for kvinner over 39 år nokså dårlige, sier klinikkleder på Kvinneklinikken ved OUS, Bjørn Busund.

Privatklinikkene merket raskt innstrammingen.

– Vi fikk en enorm pågang, med opp til ti samtaler hver dag fra folk som hadde fått avslag eller var forespeilet lang ventetid, sier lege Øyvind Nytun ved Fertilitetssenteret i Oslo.

Busund sier målet er å øke kapasiteten og at de skjerpede reglene kan mykes opp igjen neste sommer.

– Vi tilstreber å få en kapasitet som dekker det behovet, men det er utfordrende å få det til på veldig kort tid. Det krever både ombygging av arealer og flere folk, sier han. (©NTB)