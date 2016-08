Jihadist tilstår ødeleggelse av kulturarv i Timbuktu

– Jeg erklærer meg skyldig, sa al-Mahdi da rettssaken mot ham begynte mandag.

Han la til at han angret på å ha ledet ødeleggelsen av en rekke mausoleer og deler av en moské i Timbuktu i 2012. Flere av bygningene var over 500 år gamle.

– Slike handlinger leder ikke til noe godt for menneskeheten, konstaterte al-Mahdi.

Aktor har varslet at hun vil be om mellom ni og elleve års fengsel for det hun anser for å være krigsforbrytelser. Al-Mahdi er forberedt på å sone straffen, men ber likevel om tilgivelse – både fra innbyggerne i Timbuktu og de av deres forfedre som var gravlagt i mausoleene.

Alliert med al-Qaida

Den væpnede islamistgruppa Ansar Dine, som al-Mahdi tilhørte, tok kontroll over Timbuktu under krigen i Mali i 2012. Gruppen besto hovedsakelig av minoritetsgruppen tuareger, og var alliert med al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM).

Et strengt shariastyre ble innført etter at de ytterliggående islamistene tok makten i byen. Selv anklager om små forbrytelser kunne føre til at folk ble pisket av en provisorisk politistyrke som angivelig ble ledet av al-Mahdi.

Mausoleene i byen var islamske helligdommer, men Ansar Dine mente de representerte avgudsdyrkelse og en feilaktig forståelse av islam. I løpet av noen måneder ødela islamistene 14 av 16 mausoleer.

Historisk rettssak

Al-Mahdi er den første som noen gang har erklært seg skyldig i en anklage om krigsforbrytelser i Den internasjonale straffedomstolen.

Saken mot al-Mahdi er også den første hvor «kulturell ødeleggelse» er definert som en krigsforbrytelse av domstolen i Haag. Malieren er i tillegg den første ytterliggående islamisten som står tiltalt i ICC, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Kulturell ødeleggelse er et angrep på folks historie. Det fratar framtidige generasjoner deres minnesmerker og arv, sier sjefanklager Fatou Bensouda ved ICC.

Økende problem

De ytterliggående islamistene ble jaget ut av Timbuktu under ett år etter at de grep makten i den legendariske ørkenbyen. I løpet av ett år med krigshandlinger i Mali var flere tusen mennesker blitt drept og hundretusener drevet på flukt.

I dag er Timbuktus mausoleer gjenoppbygget. Påtalemyndigheten i Haag har likevel valgt å kun tiltale al-Mahdi for ødeleggelse av byens kulturarv, selv om han også mistenkes for andre alvorlige forbrytelser.

Årsaken er trolig et ønske om å rette oppmerksomheten mot et problem som er økende i flere deler av verden, ikke minst i Syria. Her har de ytterliggående islamistene i IS ødelagt en lang rekke historiske bygninger, blant annet i oldtidsbyen Palmyra.