Pengene skal deles mellom de tre familiene, opplyser advokatfirmaet Feldman Shepherd. Summen tilsvarer nesten 435 millioner kroner.

IKEA vil i tillegg donere ytterligere 250.000 dollar, over 2,1 millioner kroner, til barnesykehus og en organisasjon som jobber for sikkerhet for barn.

Selskapet trakk kommodene fra det amerikanske markedet i juni og fra Kina i juli. Totalt fire dødsfall skal være knyttet til kommodetypen.