Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres

Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da Nobels fredspris gikk til Liu Xiaobo. Tildelingen av fredsprisen til en fengslet dissident falt ikke i smak hos kinesiske myndigheter.

– Situasjonen siden 2010 har vært krevende. Normaliseringen av vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende (H), som befinner seg i Beijing.

30. november 2010 utsatte Kina forhandlingene om en handelsavtale med Norge på ubestemt tid. Siden da har Kina nektet enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge.

Full normalisering

– Helt siden regjeringen tok over høsten 2013 har en normalisering av vårt forhold til Kina stått sentralt. Vår fellesuttalelse med Kina i dag er en håndfast bekreftelse på at vi fullt ut normaliserer vårt forhold samt at vi er blitt enige om viktige skritt fremover i vårt bilaterale forhold. Vi har gjennom våre samtaler lagt grunnlaget for et bredt samarbeid til beste for begge land, sier utenriksminister Brende.

I samtalene med kinesiske myndigheter i Beijing senest mandag har Brende foruten frihandelsavtalen også tatt opp temaer som en full normalisering av norsk eksport til Kina og faglig samarbeide om blant annet klima og Arktis.

Politiske besøk

– Et samarbeid med Kina er også viktig i multilaterale sammenhenger. Kina er en uunnværlig partner når man skal finne felles løsninger på internasjonale utfordringer som klimaendringene og fattigdomsbekjempelse, sier Brende.

Utenriksministeren opplyser også at det i 2017 legges opp til ytterligere politiske besøk til Kina til våren, inkludert bredt sammensatte næringslivsdelegasjoner.

Norsk næringsliv har hatt problemer i flere år med å skaffe visum til sine ansatte, og en periode etter fredsprisutdelingen var det også problemer med salg av norsk fisk til Kina.