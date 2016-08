Flere gifter seg humanistisk

I Sør-Trøndelag har økningen vært på 58 prosent, i Telemark er økningen på 52 prosent, mens Møre og Romsdal har en vekst på 41 prosent i humanistiske vigsler.

Lene Mürer, seremonisjef i Human-Etisk Forbund, er tilfreds med tallene.

– Dette er herlig å se at mange brudepar velger oss i år. Det viser at våre dyktige vigslere bidrar til flotte seremonier over hele landet. Vi vet også at flere kommer til oss etter selv å ha vært gjest i en Humanistisk vigsel, og at mange par setter pris på friheten til å selv påvirke innholdet i seremonien, sier hun.

Mürer tror utviklingen vil fortsette.

– Samfunnet er i endring. Norges befolkning blir stadig mer mangfoldig og sekulær, og undersøkelser viser at etterspørselen etter alternativer til kirkelige seremonier er økende, sier hun.

