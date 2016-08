Danmark sparer milliarder på færre asylsøkere

Flyktningene får en styrket innsats i de såkalte nærområdene, mens danskene får mer kjernevelferd og økt trygghet, ifølge Danmarks regjering.

Regjeringen økte i september i fjor budsjettet for 2016 da man så en økning i antall asylsøkere som tok seg inn i landet. Men etter at den såkalte Balkan-ruten ble stengt og EU gjorde en avtale med Tyrkia om at de skulle holde igjen flyktningene, sank antallet ankomster kraftig.

I Norge kan 12.000-15.000 asylsøkere blir sendt ut, ifølge UDI: Rundt halvparten av asylsøkerne kan bli returnert

Ifølge Ritzau kan det danske statsbudsjettet kuttes med omkring tre milliarder kroner når antallet asylsøkere for 2016 reduseres fra 25.000 til 10.000 personer. Det er ventet at omdisponeringen av pengene blir gjenstand for kritikk fra nødhjelpsorganisasjoner, som mener at pengene burde tilbakeføres til utviklingsbistanden. (©NTB)