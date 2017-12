Britisk skuespiller skal lede nobelkonserten

Oyelowo, som blant annet har fått en Golden Globe-pris, er mest kjent for rollen som Martin Luther King jr. i den Oscar-nominerte filmen «Selma» fra 2014.

Til samme film skrev John Legend låten «Glory», som ble verdenskjent. Denne låten skal John Legend også fremføre på Nobels fredspriskonsert i Telenor Arena.

– Jeg er overveldet av det faktum at jeg skal være vert for et arrangement som er anerkjent globalt for å hylle det beste i oss mennesker, sier David Oyelowo i en pressemelding fra konsertarrangørene.

Oyelowo fikk i fjor den britiske imperieordenen OBE for sitt bidrag til drama og kultur.

Briten skal lede en konsert der allerede nevnte John Legend samt Lukas Graham, Zara Larsson, Matoma og Sigrid skal synge. Også det verdenskjente og ettertraktede barnekompaniet Le Petit Cirque fra Los Angeles skal opptre under forestillingen.

