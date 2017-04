Brann i kirke etter lynnedslag

Politiet i Haugesund fikk melding om brannen klokken 0.42.

– Klokken 2.34 fikk vi melding om at brannen er under kontroll. Den er mer eller mindre slukket, men det er vakthold på stedet, sier operasjonsleder Jan Magne Østebøvik i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

– Det er lynnedslag i tårnet som er nevnt som årsaken til brannen, men det vil etterforskningen vise.

Politiet skrev på Twitter klokken 1.42 at to vegger hadde blåst ut, men at kirken ikke var overtent. Politiet kan så langt ikke si noe om hvor omfattende skadene er.