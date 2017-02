Argentinsk smed lager roser av våpen fra Falklandskrigen

Arbeidet med metallet tar tid og tålmodighet – i likhet med helingen av de smertefulle sårene etter krigen. Storbritannia og Argentina kjempet en kort, men blodig krig i 1982, etter at Argentina invaderte de søratlantiske øyene.

Pallarols, som er en selvutnevnt pasifist, kombinerer i ett av sine prosjekter våpen gitt fra veteraner og etterlatte etter drepte på begge sider i krigen, og han kaller det «to roser for fred».

– Ideen er å forvandle krigsmaterialer til kunst- og fredsobjekter, sier han i verkstedet sitt i Buenos Aires.

LES: Over 40 politifolk omkom i bussulykke i Argentina

Fem roser

Ammunisjon fra automatgevær, pistoler og antiluftskyts og deler fra Hercules- og Mirage-fly smeltes i en ovn i Pallarols verksted, hvor den 74-årige kunstneren støper materialet om til stilker og roseblader til ære for krigens ofre.

Totalt krevde krigen over 900 liv, med 649 på argentinsk side og 255 på den britiske. Veteraner og de dreptes familier på begge sider har sagt seg enige i å plassere én av rosene på gravplassen for argentinske soldater og én på en gravplass for britiske soldater på Falklandsøyene. En tredje vil bli kastet på havet i en tung blyboks, sånn at den synker på samme koordinater som skipet General Belgrano ble senket av Storbritannia. 323 argentinske soldater døde i torpedoangrepet.

En fjerde rose vil bli tatt med til Bahía Agradable, hvor blodige kamper ble utkjempet i løpet av krigen. En siste rose vil forbli på en lokal gravplass til minne om tre sivile kvinner som ble drept under konflikten.

LES: Minst 22 barn misbrukt av argentinske prester

Bedre forhold

Øyene er selvstyrte, men Storbritannia er ansvarlig for forsvars- og utenrikssaker. Argentina hevder Storbritannia har okkupert øyene ulovlig siden 1833, men britene avfeier påstanden og sier Argentina avviser ønsket til de 3.000 innbyggerne, som ønsker å forbli britiske. I 2013 stemte 99,8 prosent av innbyggerne på øyene for å beholde dagens tilknytning til Storbritannia.

Forholdet mellom Storbritannia og Argentina er imidlertid på bedringens vei. I september ble nasjonene enige om å oppheve restriksjoner som påvirker økonomi og utvikling på Falklandsøyene, og nylig ble de enige om å samarbeide for å identifisere levningene av mer enn 100 argentinske soldater som er gravlagt etter krigen i 1982.

– Vi har så mange ting til felles med britene. Hvis vi skal ta ut alt fra Argentina som er påvirket av engelskmennene, kommer vi til å ende opp triste, sier kunstneren og trekker fram ting som fotball, polo, rugby og rock.

– Det er bedre å være venner og ikke krige i det hele tatt, konkluderer 74-åringen.