Ap faller kraftig på ny meningsmåling

Ap får en oppslutning på 28,5 prosent på målingen Norfakta har utført for Klassekampen og Nationen i juni. Partileder Jonas Gahr Støre og de rødgrønne partiene får likevel et knapt flertall, men målingen åpner for mer innflytelse for Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG), skriver Klassekampen.

Ap får sammen med Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) 84 stortingsmandater, noe som betyr at de mangler ett mandat for å sikre flertallet. Dette kan komme enten fra Rødt eller MDG, som på målingen får inn én person hver på Stortinget.

Målingens store taper er Venstre, som med en oppslutning på 3 prosent mister åtte stortingsmandater og står igjen med bare én.

Resultatene er som følger (endring fra mai i parentes): Ap 28,5 prosent (-5,2 prosentpoeng), Sp 12,1 (+1,1), Høyre 25,5 (+1,6), Frp 14,4 (+1,4), KrF 4,4 (-0,6), Venstre 3 (- 0,2), Rødt 2,5 (+0,2), MDG 3,2 (+0,3) og SV 4,7 (+1,0).

I alt 1.002 personer er intervjuet i målingen, som har en feilmargin på inntil 2,7 prosentpoeng.