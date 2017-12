SKUFFET: – Det første jeg tenker på er at her er det mye å ta tak. Vi har for høy muslim-fientlighet i egne rekker, sier Ervin Kohn. Bildet er tatt forrige helg under 75-årsmarkeringen for deportasjonen av norske jøder. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix