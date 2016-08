– Bugner av våpen blant norske islamkritikere

Det er forskeren Viggo Vestel som skriver dette i sin nye bok «I gråsonen – Ungdom og politisk ekstremisme i Norge». I boken har han intervjuet flere med bakgrunn fra det sterkt islamkritiske miljøet som har etablert seg i Norge de siste årene.

«Det er ikke uten grunn at folk opplever at de trenger å anskaffe seg bevæpning for å kunne forsvare seg. Slik jeg forstår det, er det ikke på noen måte for å angripe innvandrere. Men det bugner av våpen i disse miljøene», sier en av de ytterliggående islamfiendtlige intervjuobjektene i boken. Mannen med kallenavnet «Arild» har blant annet bakgrunn fra den ytterliggående grupperingen Norwegian Defence League (NDL).

NY BOK: Forsker Viggo Vestel ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning er aktuell med boken «I gråsonen – Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge» på Universitetsforlaget.

«Jeg kan se logikken i at enkelte anskaffer seg våpen hjemme, sånn som situasjonen er i dag», fortsetter han.

– Lett å skaffe våpen

Vestel understreker at hans informanter tar avstand fra vold, men at de samtidig forteller at dette er holdninger de ikke deler med alle andre i miljøet.

– Samtlige av de som jeg har snakket med avviser bruken av vold. Noe av det første de gjør er å si at de er oppgitt over det som skjedde på Utøya. Men selv om de er skeptiske til vold, sier de at det ikke skal utelukkes at det kommer en situasjon hvor det vil stå hardt mot hardt. De sier at det er mye våpen i miljøet og at det er lett å få tak i. De har også forståelse for de som anskaffer seg våpen for å forsvare.

– I boken din kommer det frem at det er personer i det islamkritiske og høyreekstreme miljøet som har skaffet seg våpen til selvforsvar?

– Ja, det sier de selv, særlig de som har det videste nettverket.

Felles erfaringer med Breivik

Forskeren sier at flere av hans informanter har blitt utsatt for vold eller hatt negative erfaringer med personer med innvandrerbakgrunn. Dette er noe de har til felles med Anders Behring Breivik.

– Breivik er på mange måter en spesiell historie. Men det fremstår i hvert fall som dette har vært viktige opplevelser for dem. Ofte antar de at personene som har stått bak har vært muslimer.

Støtte til Breivik

Selv om de forfatteren har intervjuet ikke har støttet Breivik, har han likevel funnet spor av støtte til terrorhandlingene. I boken går det også frem at personer med tilknytning til en ytterliggående gruppe ble kastet ut fordi de støttet terrorangrepet 22. juli mot regjeringskvartalet og AUF-ungdommen på Utøya.

– Jeg fikk inntrykk av at i ytterkantene er det også folk som har uttrykt mye mer ekstreme og voldsstøttende uttalelser. Jeg hadde blant annet en samtale med en av mine informanter som hadde vært medlem av en gruppe der det var folks om hadde støttet Breiviks holdninger og har blitt kastet ut.

Forfatteren forklarer at de fleste ytterliggående islamkritikerne han har snakket med fremstår som liberale og anti-religiøse.

– Dette overrasket meg. Men det fremstår som troverdig. Jeg hadde lange samtaler med flere av dem og de uttalte seg på en konsekvent og gjennomtenkt måte.

Kjenner til diskusjoner

Forfatter Øyvind Strømmen er en av de som vet mest om sterkt muslimfiendtlige og ytterliggående islamkritiske miljøer.

– Jeg har sett diskusjoner om bevæpning og våpen i anti-muslimske miljøer. Samtidig er Norge et land hvor det er mange som har tilgang til våpen på lovlig vis, sier Øyvind Strømmen, som har skrevet flere bøker om den nye, ytterliggående islamkritiske høyresiden.

– Er du kjent med om personer i disse miljøene har skaffet seg våpen til selvforsvar?

– Jeg har sett folk snakke om det og jeg har sett noen eksempler på folk som legger ut bilder av våpen og våpenreplika i sosiale medier.