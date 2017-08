Ambassadør jubler for mål

Senere i uken skal spillerne besøke den israelske ambassaden i Oslo. – Dette er en veldig spesiell opplevelse for dem, sier Schutz.

Han røper at han selv er interessert i fotball og at favorittlaget hans kommer fra Tel Aviv. – Men de gjør det ikke så bra for tiden, sier ambassadøren.

