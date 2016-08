Fire av åtte bibelcamper lagt ned

De det gjelder er Tonstadli, Solåsen, Skoghus og Kvitsund. Det er utsyn.no som melder dette. Mangel på frivillige og økonomisk usikkerhet er noen av årsakene. På Tonstadli var det i tillegg sviktende oppslutning.

Styreleder Egil Svela i Region Sørvest tror NLM sentralt må bidra med ressurser om de ønsker å beholde bibelcampingene.

– Med tanke på at det stilles høyere krav til kvalitet på fasiliteter og programinnhold ser vi at det kan bli en stor belastning for leirstedene. NLM sentralt må bidra med ressurser om de ønsker bibelcampingene, sier Svela.

Til tross for at bibelcampingen på Solåsen utenfor Larvik ble lagt ned i mars, dukket 106 personer opp med campingvogner og bibler i midten av juli.

– Vi fikk så mange reaksjoner på at bibelcampingen ble lagt ned, og alle var skuffet, sier leirsjef Harald Dyrøy til utsyn. Også han utfordrer NLM sentralt til å stå som arrrangør.

Avhengige av folk

NLM ønsker imidlertid ikke å endre på støtten til bibelcampingene.

– Utgangspunktet må være at gjestene selv dekker de nødvendige utgiftene. Forøvrig bidrar NLM med lønnsmidler til ansatte som er på arbeid som forkynnere og barne- og ungdomsarbeidere. Det vil vi fortsette med, sier avtroppende leder i NLM Norge, Øystein Engås.

Han sier at bibelcampingene er avhengige av at folk kommer og påpeker at det stilles større krav til tilrettelagt opplegg for hele familien.