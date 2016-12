Dagen offentliggjorde tirsdag tall som viser at 17,4 prosent av befolkningen har gått til nattverd det siste året. 1.004 nordmenn over 18 år er spurt. Feilmarginen er maksimalt 3,0 prosentpoeng.

Nattverd er språklig et ord for kveldsmat. I kirkelig sammenheng er den et hellig måltid innstiftet av Jesus like før hans død. Nattverdteologien varierer fra trossamfunn til trossamfunn.

Den norske kirke lærer at nattverden er et sakrament der Kristus er til stede i brødet og vinen (realpresens), men brødet og vinen opphører ikke å være brød og vin som katolikkene forkynner.