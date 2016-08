Ifølge israelsk politi traff raketten en gate mellom to bygninger i sentrum av Sderot, uten at noen ble skadd. Det var første gangen siden Gazakrigen i 2014 at en palestinsk rakett rammer sentrum av Sderot.

Talsmann for den israelske hæren, Peter Lerner, opplyser at Israel gjengjeldte angrepet ved å ramme to mål tilhørende Hamas nord på Gazastripen. To palestinere ble lettere såret i angrepet.