Europa-måling: Flertall mot muslimske innvandrere

Målingen er gjennomført i Belgia, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland og Østerrike. Over 10.000 personer har deltatt i undersøkelsen. De ble spurt om de er enig i påstanden "all ytterligere innvandring fra overveiende muslimske land må stanses".

Det er flertall for påstanden blant de spurte i alle landene, viser målingen som den britiske tankesmia har gjennomført. 54,6 prosent støtter påstanden. 20,1 prosent er imot, og 25,3 prosent stiller seg nøytrale.

Chatham House konstaterer at det dermed ser ut til at europeiske ledere er i utakt med innbyggerne i spørsmålet, og at innvandringskritiske høyrepartier er mer i samsvar med grasrota når det gjelder muslimsk innvandring.

Eldre mest skeptisk

Flest polakker er enige i at muslimsk innvandring på stanses. 71 prosent støtter innvandringsstans fra muslimske land. Færrest enige er det i Spania, der er andelen 41 prosent, mens 32 prosent sier seg uenige i påstanden.

Målingen viser også at det i alle de ti landene er størst motstand mot innvandring fra muslimske land i den eldre delen av befolkningen. 63 prosent av dem over 60 år sier seg enig i påstanden og 17 prosent sier seg uenig. Men det er også overvekt blant de unge. I aldersgruppen 18–29 år svarer 44 prosent at de er enig i påstanden, mens 27 prosent er uenig.

Trump-forbud

Da USAs president Donald Trump innførte et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og reisende fra sju overveiende muslimske land til USA, ble han møtt med hard kritikk fra europeiske ledere.

Trumps forbud er begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn, og Det hvite hus har avvist at det dreier seg om et "muslimforbud". Kritikerne har imidlertid tolket det i retning av at den nye amerikanske regjeringen ønsker å begrense innvandringen fra de overveiende muslimske landene.

Ifølge en måling fra Gallup, gjennomført 30. og 31. januar, svarte 42 prosent av amerikanerne at de støtter innreiseforbudet presidenten har innført.

En tilsvarende måling som Ipsos gjennomførte for Reuters de samme dagene, viste at 48 prosent støtter innreiseforbudet og at 41 prosent er motstandere.

Få dager senere, 3. februar, kom det en måling fra CBS News der det viste seg at 51 prosent er uenig i forbudet, mens 45 prosent er enig.

Trump skrev under på presidentordren 27. januar, men forbudet ble satt til side av en domstol 3. februar i påvente av at saken behandles videre i rettsapparatet.