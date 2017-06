Politiet: London-angriperne hadde falske selvmordsbelter for å skremme

Politiet i London offentliggjorde søndag bilder av de blodstenkte beltene, som var utstyrt med plastflasker dekket med tykk tape.

Politisjef Dean Haydon sier at de tre angriperne kan ha utstyrt seg med beltene fordi de planla å ta gisler. En annen teori er at det skulle beskytte dem mot å bli skutt under terrorangrepet 3. juni.

Geoff Ho, en journalist fra Sunday Express som ble knivstukket og såret i angrepet, har fortalt at han var redd for at angriperne skulle utløse det han antok var selvmordsbomber hvis han angrep dem.

LES OGSÅ: 7 av 10 nordmenn er ikke bekymret for å reise etter terrorhendelser

Politiet er fortsatt på jakt etter flere øyenvitner for å få et mer fullstendig bilde av hva som skjedde under angrepet.

Det har tidligere kommet fram at en av mennene forsøkte å leie en lastebil på 7,5 tonn, men betalingskortet ble avvist, og han leide en mindre varebil i stedet. I varebilen fant politiet flere bensinbomber.

Politiet har pågrepet i alt seks menn, som er mistenkt for å ha hatt tilknytning til angriperne.