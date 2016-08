Reiser Norge rundt med syriske ikoner

Kunstneren er oppvokst i Damaskus og har lært ikonmaling av broder Abdo, en eremitt ved Mar Musa-­klosteret i ørkenen nord for ­Damaskus. Han har også studert ikonmaling ved et institutt for kristen kunst i Frankrike.

FADER VÅR: Motivet på dette ikonet er Kristus Pantokrator (allherskeren) med bønnen ­Fader vår skrevet på arameisk på borden rundt. Ikonet er malt av Ossama Mossleh. Foto: Privat

I boken «Duften av de hellige» av Peter Halldorf forteller Ossama Mossleh at han ikke bare lærte selve teknikken av eremitten Abdo, han lærte fremfor alt den åndelige prosessen som et ikon blir til igjennom, med bønn og faste.

– Om det bare dreier seg om å male et ikon, skulle jeg kunne fremstille betydelig flere enn jeg gjør, forklarer han i boken. – Men jeg har gjort det valg å underordne meg den åndelige tradisjon der ikonmaleriet er en bønnehandling. En gudstjeneste. Derfor tar det meg tre uker å fremstille et ikon.

Ekteparet Sandvold ble kjent med Mossleh da de jobbet med bygging og utsmykking av et kapell på retreatstedet Lia Gård i Østerdalen. Bonden på Lia, Sigmund Bø, ønsket ikoner fra Midtøsten i kapellet.

For å finne et autentisk uttrykk søkte Kirsten og Svein Erik kunnskap om ortodoks tro. Blant annet dro de på kurs hos pinsevennen, forfatteren og retreat­lederen Peter Halldorf i Sverige, som er en kapasitet på den kristne kirkes tidlige røtter.

Halldorf anbefalte ikonmaleren Ossama Mossleh fra Syria. Det som startet som en bestilling på kirkekunst, ble starten på et tett vennskap mellom det norske ekteparet og den syriske kunstneren og hans familie.

Ossama Mossleh flyktet med familien fra Syria til Libanon i 2012. Han er nå asylsøker i Tyskland og venter på familiegjenforening med kona og de to barna­, som fremdeles oppholder seg i ­Libanon.

– Jeg tror at vi her i vest trenger mer av det de kristne i øst formidler, og de trenger vår forbønn i trengselen de gjennomlever, sa Kirsten Sandvold til Dagen i et intervju på forsommeren.

IKON: Fiskefangst, malt av Ossama Mossleh. Foto: Privat