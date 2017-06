Linn Magritt fikk 51.000 kroner etter hemmelig Facebook-aksjon

Amerikansk tverrkirkelig organisasjon som ble grunnlagt i 1941.

På verdensplan har organisasjonen over 3.000 ansatte og 25.000 frivillige ledere.

Hensikten er å legge til rette for at voksne som bryr seg om ungdom skal ha nær kontakt med ungdommer for å fortelle dem om Jesus, ikke minst i små grupper med forskjellige aktiviteter.

Liv Hilde og Helge Tønnes Langåker mottok Dagens hederspris i 2016 for sitt arbeid med Young Life på Karmøy.

Norsk nettside: Younglife.no

