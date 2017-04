Var midt i storbrannen: – Jeg hadde englevakt

Det var nære på for Dan Borge i Kristiansand i forrige uke. Han bor i en toppleilighet i Tollbodgata midt i byen. Da han våknet tidlig torsdag morgen i forrige uke, sto huset i brann. Alarmen gikk. En tjukk røyk fylte gangene og flammene sto helt opp til taket.

– Jeg tok katten under armen og åpnet døren ut mot gangen. Det var en mørk, tjukk røyk som dekket sikten, men så fikk jeg en tanke, eller en stemme om du vil, som sa gå. Du må gå, sier Borge.

Det som skjedde videre oppfatter han som en englevakt. Han fulgte tanken, fikk tak i rekkverket og famlet seg ned gjennom alle etasjene. Da han nådde første etasje mistet han katten før han segnet om ute på fortauet.

– Den stemmen – eller tanken – som kom, reddet livet mitt. Det gikk ikke mer enn ett-to minutter før trappen var i full fyr, forteller Borge.

Dan Borge ble dekket i sot etter brannen. Her fra sykesengen. Foto: Privat

– Følte du at Gud snakket til deg?

– Jeg tror det, jeg hadde virkelig englevakt.

– Giftig røyk

Tiden etter husker han lite av. Noen glimt av ambulansepersonalet, før han våknet på akutten på sykehuset. Han ble liggende på intensivavdelingen med regelmessig kontroll.

– Jeg hadde fått i meg store mengder giftig røyk og forsto i etterkant at jeg gikk rett forbi flammene. Jeg husker at det var ekstremt varmt, men jeg så dem ikke i den mørke røyken, forteller han.

– Var du redd?

– Selvfølgelig, men samtidig hadde jeg fått den tanken, eller stemmen. Hvis jeg bare gjorde det jeg skulle, ville det gå bra.

I alt åtte personer ble skadd i brannen i Kristiansand sentrum torsdag morgen i forrige uke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Takker menigheten

Dan Borge kommer opprinnelig fra Østfold, men har bodd i toppleiligheten de siste fem årene. I Kristiansand har han blitt aktiv i menigheten Filadelfia.

– Menigheten kom på banen raskt. Både servicekontakten og bruktbutikken som menigheten driver tilbød hjelp. Jeg kunne kommer ned dit og hente klær, kjøkkenutstyr og noen møbler, forteller han.

Han setter stor pris på menigheten og mener det er viktig at menigheten tar ansvar i en slik situasjon.

– Jeg tenker at Gud har ment at vi skal være der for hverandre. Samtidig vil jeg peke på at selv når alt virker tapt, så er Gud der. Det har jeg fått merke. Både med stemmen som kom i situasjonen og i etterkant.

Ting ordnet seg raskt for Borge. Alle beboerne som ble hjemløse i bygården fikk hjelp av NAV til ny leilighet. Dan Borge var førstemann som fikk plass. Det opplever han et bønnesvar.

Manglet forsikring

Han fikk med seg katten ut av leiligheten, men alt av eiendeler gikk bort i brannen - inkludert fotoutstyr til 150.000. Innboforsikringen gikk nylig ut og han vurderte hvor han skulle forsikre seg videre. Det koster ham dyrt.

– Det viktigste er livet, men det tar mye krefter og energi å starte på nytt. Jeg har tatt bilder på de fleste store kristne festivaler i Norge, alt er tapt. Kanskje alle minnene også - arbeid fra 12 år, sier han.

Nå ønsker han å oppfordre alle til ikke å glemme forsikringen og enda viktigere - sjekke at brannforskriftene overholdes.

– Det er mange som aldri har hatt brannøvelse, ikke vi heller. Det tenker jeg er viktig. Jeg hadde ikke brannstige og kunne ikke bruke rømningsveien.

Han har takluke opp til taket. Den var det flere andre som brukte, men ikke Borge.

– Jeg er glad for at jeg ikke gjorde det. Det sto mye i veien og jeg hadde ingen til å hjelpe meg opp. Det var nok en mening med det at jeg skulle gå den veien jeg gikk, tror Borge.

Savner katten

Selv om han er lykkelig for at det gikk som det gikk, går han en tøff tid i møte.

– Jeg må spare opp til ting jeg trenger. Flere har kommet med møbler og slikt, men jeg har ingen jobb. Det blir ekstra tøft nå, sier han.

Han har heller ikke sett noe til katten som forsvant på vei ut fra brannhuset.

– Det er noen som mener de har sett den og jeg har et håp om at den har klart seg.