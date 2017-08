Kristiansand-ordfører innkaller til møte i politirådet etter nazitog

Lørdag marsjerte 60–70 høyreekstreme i den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» i Kristiansand, uten at de hadde søkt på tillatelse.

LES: Udramatisk da høyreekstreme demonstrerte i Kristiansand

Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre (H), reagerer nå på politiets behandling av to personer som motsatte seg demonstrasjonen i hovedgata i byen. Politiet satte blant annet håndjern på en mann og bortvise ham fra sentrum. En annen ble truet med bot dersom han ikke fjernet seg.

– Veldig mange har stilt spørsmål til politiets prioriteringer når de ikke valgte å gripe inn. Men kanskje mest alvorlig er det at to personer har blitt pågrepet og at folk har blitt bedt om å trekke vekk, sier Furre til Fædrelandsvennen.

Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre (H), reagerer på politiets opptreden under den ulovlige nazi-markeringen i byen lørdag. Nå innkaller han til møte i politirådet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Opprinnelig skulle nynazistene gjennomføre demonstrasjonen i Fredrikstad, men på grunn av den økte beredskapen i Østfold, endte de opp i Kristiansand. De fleste demonstrantene var tilreisende fra Sverige, Finland og andre steder i Norge.

En av mennene skrev et åpent brev til Furre om hvor dårlig han opplevde politiets håndtering under demonstrasjonen, og har utfordret ordfører til å svare. Nå tar Furre opp saken i politirådet.

– Jeg synes det er naturlig og ta en gjennomgang med politiet etter ferien om deres tanker og handlemåte. Også for å høre nærmere hva politiet har gjort konkret i denne demonstrasjonen, sier han videre til avisen.

LES: 14 høyreekstreme svensker pågrepet på grensen i Østfold

Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006 og er et frivillig formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter. Målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.