Travel jul for Kirkens SOS

– Vi er svært glade for at vi har vært tilgjengelige på telefon gjennom hele julehøgtiden. Ikke på noe tidspunkt var vi ubetjent, og det er vi takknemlige for, forteller generalsekretær Leif Jarle Theis til Dagen.

Økning

Theis opplyser at fra 22. til 27. desember svarte Kirkens SOS på til sammen 2.331 henvendelser, og det var i overkant av 100 flere enn på samme tid i fjor. Dette blir i gjennomsnitt 390 henvendelser per dag.

I tillegg ble det besvart 126 chatter og 96 SOS-meldinger i samme periode.

Det har i løpet av disse dagene vært omkring 40 frivillige telefonvakter i snitt som har tatt imot henvendelsene til landets største krisetelefon.

Flest på lille julaften

– Vi hadde flest telefonsamtaler på lille julaften. Dette er nok for mange en vanskelig dag der høytiden nærmer seg. Flere opplever tanker og følelser som gjør at de gruer seg til julen eller er ensomme, sier Theis.

Mange kan nok føle seg utenfor, og de savner tilhørighet og fellesskap med andre mennesker som bryr seg om dem, legger han til.

Relasjoner til andre

– Hva er de vanligste temaene i samtalene?

– Det er ofte konflikter i familien eller andre relasjoner. Flere tenker på hvilken mening det er å leve slik de har det. De kan lett føle seg ensomme, og det oppstår psykiske problemer i stedet for livsmot og livsglede, svarer Leif Jarle Theis. Han vil gjerne berømme alle frivillige som har hatt sine telefonvakter gjennom hele julehøgtiden og gjort at Kirkens SOS har vært tilgjengelige for dem som har behov for kontakt.

– Våre frivillige medarbeidere utgjør en forskjell for mange mennesker, konstaterer han.