Fattighuset er en medlemsorganisasjon i Oslo for "folk som står i et uønsket avhengighetsforhold til det offentlige"med det mål at folk skal kunne stå på egne bein.

Organisasjonen drives av frivillige, mange av dem folk som enten trenger økonomisk bidrag eller har hatt et behov for det tidligere.

Organisasjonen anslår at den gjennom et år hjelper 800-1000 personer med gratis mat, klær og bøker med mer. Det tilbys også informasjon, rådgivning, kurs, samtale- og selvhjelpsgrupper samt legehjelp.