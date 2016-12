Hjerterom i juleåpen restaurant

Øystein Hoff er daglig leder for restauranten i Oslo, og kjeden den er en del av har flere veldedige engasjementer i løpet av et år. Det var likevel første gang i år at spisestedet på Storo Storsenter åpnet dørene for Oslos trengende.

Det er litt over et år siden Hoff fikk tanken om å strekke ut en hånd og vise litt ekstra hjerterom til dem som kanskje ikke har råd til noe som helst av julemat når de fleste andre benker seg rundt bugnende bord.

HYGGELIG: Anna Genfeldt har slett ikke råd til restaurantbesøk til vanlig. Desto mer gledet hun seg over de åpne (hjerte)dørene på Egon julaften. Foto: Stein Gudvangen

Ufør

En av dem som ville slitt med å diske opp på velkjent norsk vis, er Anna Genfeldt (58). Hun er svensk, men har bodd i Oslo i mange år. Hun har familie i Sverige, men slett ikke råd til å reise til dem i julen.

Etter flere år som sykepleier, ble hun ufør for ti år siden, og kombinasjonen av trygd og arbeid to dager i uka gir ikke rom for et eneste økonomisk sprell. Blant det som er utenkelig på et normalt månedsbudsjett er det å spise ute. Nå åpnet den døra seg – takket være Fattighuset og Egon.

Fattighuset er en organisasjon i Oslo som har som formål å bedre forholdene for folk som «står i et uønsket avhengighetsforhold til det offentlige», som det heter. Det skjer blant gjennom frivillig innsats fra medlemmene som selv er med og henter mat som gis i gaver fra leverandører og butikker.

Julestemning

Fredagen er den store dagen. Da får de som trenger det, en eller flere poser med matvarer som sper godt på i et kjøleskap der det ofte er svært god plass.

Skal det skapes virkelig julestemning i en svensk sjel, må det duft av juleskinke til. Men norsk ribbe rekker langt på vei det også, og julekosen lot til å være godt etablert da Dagen besøkte Storo midt på julaften, en dag da spisesteder er stenger eller lukker dørene tidlig.

Anna er glad for å kunne være sammen med og et 50-talls andre fra Fattighuset, mange av dem folk hun kjenner. Det er flott å møtes i hyggelige omgivelser på en dag da det å være alene kan oppleves svært vanskelig.

Anna forklarer oss hvordan hun fikk så lite å rutte med at hver krone må snus. Budsjettet hennes er mildt sagt trangt.

– Når tror du at du får spise på restaurant neste gang?

– Vi får se, men kanskje blir det et helt år til neste gang.

– Da er dette som skjer i dag ekstra hyggelig, da?

– Ja, veldig sier Anna og smiler lunt.

– Kjempegøy

Øystein Hoff tok kontakt med Fattighuset som er bare en av flere aktører som forsøker å bøte på trange kår blant folk i og rundt hovedstaden. Dagen snakket med Hoff ved avrundingen av årets tilbud, og han angrer slett ikke på at han holdt dørene åpne midt på julaften.

– Det har vært kjempegøy, og vi kommer nok til å finne på noe lignende neste år også, sier han.

