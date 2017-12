Spenning før Jerusalem-avgjørelse

Det er ventet at USAs president skal komme med to viktige uttalelser denne uken. Både om han anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad og om han vil flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Under valgkampen lovet presidenten å gjøre begge deler, men har foreløpig utsatt avgjørelsen. Skulle han anerkjenne Jerusalem som hovedstad og flytte ambassaden, vil det potensielt føre til store uroligheter.

Leder av Israels venner på Stortinget, Fredrik Grøvan, vil ikke svare direkte på om han håper Trump anerkjenner byen som hovedstad og mener det er et «hypotetisk spørsmål».

– Utgangspunktet må være at en anerkjenner et lands valg av hovedstad.

– Men håper du han anerkjenner Jerusalem som hovedstad?

– Det er vanskelig å svare på så lenge jeg er usikker på konsekvensene det vil få for en fredsprosess, men jeg mener samtidig at det er naturlig at en anerkjenner et lands hovedstad.

– Utgangspunktet må være at en anerkjenner et lands valg av hovedstad, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Ned Alley, NTB scanpix

Debatt i Stortinget?

Israel ser på Jerusalem som sin hovedstad, mens palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som sin hovedstad i en eventuell palestinsk stat. Det vil derfor ha stor symbolsk betydning hvis Trump nå velger å anerkjenne byen som hovedstad i Israel.

Ingen land i verden har i dag plassert sin ambassade her, de er derimot plassert i Tel Aviv.

Grøvan er urolig for den sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen hvis den amerikanske presidenten nå skulle velge en ny linje i utenrikspolitikken.

– Kan det blusse opp mer vold?

– Det er i hvert fall en mulighet og et moment vi må vurdere. KrF mener at den norske ambassaden bør flyttes, men vi tar forbehold hvis det er et hinder for fred.

– Hvis Trump velger å anerkjenne byen og flyttes ambassaden, vil du foreslå for Stortinget at Norge gjør det samme?

– Uavhengig av Trump mener KrF at ambassaden bør flyttes. Men det er naturlig at dette er en sak som tas opp til vurdering hvis USA går inn for dette og særlig hvis de får med seg andre sentrale land, sier Grøvan.

«Ikke om, men når»

I 1995 vedtok den amerikanske kongressen en lov som sier at USAs ambassaden skal flyttes til Jerusalem. Presidenten kan imidlertid utsette flyttingen, seks måneder om gangen. En mulighet samtlige presidenter har benyttet seg av til nå.

Mandag gikk fristen ut for å utsette flyttingen nok en gang, men uten at Donald Trump klargjorde hva han vil gjøre.

– President Donald Trump kommer ikke til å bestemme seg i dag for om USAs ambassade i Israel skal flyttes til Jerusalem, opplyser Det hvite hus mandag og la til:

– Presidenten har gjort det klart fra starten at spørsmålet ikke er «om», men «når», sa talsmann Hogan Gidley.

Jerusalems ordfører Nir Barkat frir til Donald Trump på Facebook. Foto: Sebastian Scheiner, AP/NTB scanpix

Tror ikke på flytting

Onsdag er det imidlertid ventet at presidenten vil holde en tale hvor han tar opp nettopp disse spørsmålene. Forsker Nils A. Butenschøn tror imidlertid ikke at Trump vil flytte ambassaden.

– Nei, jeg tror egentlig ikke det, argumentene som taler imot er for sterke, sier Butenschøn, som er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

– Hvilke konsekvenser vil det få?

– De øvrige, arabiske landene og den islamske verden vil ikke akseptere at amerikanerne gjør et slikt trekk. Det vil være den endelige kroken på døren for en tostatsløsning, sier Butenschøn, som tror en anerkjennelse vil kunne føre til mer vold.

– Må følge Folkeretten

I valgkampen lovet Trump å anerkjenne byen som hovedstad og flytte ambassaden. Tidligere presidenter har også gitt uttrykk for at de vil flytte ambassaden, men altså da uten å gjøre det.

– Hvorfor flytter ingen presidenter ambassaden?

– Det er fordi Øst-Jerusalem er folkerettslig okkupert område. Israel har annektert Øst-Jerusalem siden 1967, sier Hilde Henriksen Waage, som er ekspert på Midtøsten og professor ved Universitet i Oslo.

– I valgkampen lover de å flytte ambassaden, men når de blir valgt til president våkner de opp til Folkeretten og de internasjonale spillereglene, fortsetter hun.

– Hva kan konsekvensene av en flytting være?

– Da sender man et strekt signal. Internasjonalt er folkeretten de spillereglene vi har. Hvis Trump anerkjenner en annektert by som hovedstad sender han et signal om at vi ikke bryr oss om de internasjonale spillereglene og at alle som vil kan annektere et område, sier Waage.

Hun tror imidlertid ikke at en eventuell anerkjennelse vil føre til en ny intifada.

– Nei, over hodet ikke. Israel holder er hardt grep om befolkningen. Det kan selvfølgelig være noen enslige ulver som kjører biler inn i folkemengder eller utfører knivangrep, men jeg tror det vil være i begrenset omfang. Palestinerne har forstått at det ikke nytter, men de vil sikkert gjennomføre store demonstrasjoner, sier hun.

Ordfører frir til Trump

Mandag la Jerusalems ordfører, Nir Barkat, ut på sine Facebook-sider en oppfordring til Trump om å anerkjenne byen som hovedstad og flytte ambassaden.

– Det vil sende en klar beskjed til verden om at USA står sammen med det jødiske folk og staten Israel, sier Barkat i video og legger til:

– I Jerusalem går vi ikke i dekning når vi blir utsatt for press og vi lar ikke trusler om vold stoppe oss fra å gjøre det som er rett.