– Vi er blitt vant til å leve med terroren

14. juli: To israelske politifolk blir skutt og drept på Tempelberget. Etter angrepet stenger den israelske regjeringen hele Tempelberget.

16. juli: Tempelberget åpnes suksessivt og metalldetektorer blir montert ved inngangene for å forhindre at våpen tas med inn. Det bryter ut opprør ved Tempelberget og det sprer seg til flere palestinske byer. Blant annet kaster palestinerne stein mot politiet og i de to ukene tumultene pågår blir åtte palestinere drept.

21. juli: En palestinsk terrorist knivdreper kaldblodig tre medlemmer av den jødiske familien Salomon mens de er midt oppe i feiringen av sabbatsmåltidet i sitt hjem i Halamish.

23. juli: En terrorist angriper en vekter utenfor den israelske ambassaden i Amman i Jordan. I selvforsvar skyter og dreper vekteren både terroristen og an annen person som er til stede.

24. juli: En palestinsk terrorist angriper og skader alvorlig en israelsk mann på en restaurant i Petach Tikva.

25. juli: For å roe ned gemyttene bestemmer den israelske regjeringen seg for å fjerne metalldetektorene som er

satt opp ved inngangen til Tempelberget.