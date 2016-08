Sørger over jordskjelvofrene

Det offisielle tallet på omkomne etter jordskjelvet som rammet flere landsbyer natt til onsdag, har nå steget til 290, opplyser myndighetene.

Tilstanden er fortsatt kritisk for flere av de nærmere 400 som ble skadd i skjelvet.

Italias president Sergio Mattarella besøkte lørdag den lille fjellandsbyen Amatrice rundt 140 kilometer nordøst for Roma, som ble aller hardest rammet av jordskjelvet.

Besøkte ruinene

230 av Amatrices innbyggere omkom i skjelvet, mens 49 omkom i landsbyen Arquata del Tronto og elleve omkom i Accumoli.

Mattarella var tydelig preget under besøket i Amatrice, der han ble vist rundt i utkanten av ruinene av borgermesteren Sergio Pirozzi.

Presidenten snakket også med redningsmannskapene som fortsatt leter etter savnede i ruinene av de mange sammenraste bygningene.

Begravelse

Sammen med statsminister Matteo Renzi deltok Mattarella også i begravelsen for 35 av ofrene i landsbyen Arquata del Tronto, som fant sted i en idrettshall i provinshovedstaden Ascoli Piceno.

Biskop Giovanni D'Ercole ledet begravelsen, der han oppfordret de sørgende til å omfavne hverandre og minnes ofrene i stillhet.

Mattarella og Renzi møtte også overlevende og redningsarbeidere som fortalte om sine opplevelser.

Italias president Sergio Mattarella besøkte lørdag ruinene i landsbyen Amatrice, der 230 mennesker omkom i jordskjelvet natt til onsdag. Foto: Reuters / NTB scanpix

Italienske myndigheter har erklært nasjonal sørgedag lørdag, og for å vise sin respekt unnlot det statlige kringkastingsselskapet RAI å ha reklameinnslag i sine radio- og TV-sendinger.

Nytt initiativ

Renzi har så langt innvilget 50 millioner euro til gjenoppbygging av de jordskjelvrammede områdene, og han har også lansert et initiativ som han kaller «italienske hjem». Dette er et svar på flere år med kritikk mot dårlige bygg og konstruksjoner over hele landet.

Ifølge La Repubblica er over 2,5 millioner euro samlet inn via SMS så langt. Ved å sende en SMS gis to euro uavkortet til redningsarbeidet.