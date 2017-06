– Stans gaver til bosetninger

Til tross for at FN lille julaften vedtok en ny resolusjon som fordømmer bosetningspolitikken og krever byggestopp, går det fortsatt pengegaver fra Norge til Vestbredden, som ble okkupert av Israel for 50 år siden, skriver Vårt Land. Det provoserer Mellomkirkelig råd.

– Karmel-Instituttet støtter opp om Israels brudd på folkeretten. Derfor må pengegavene bli stoppet, seier generalsekretær Berit Hagen Agøy.

LES: Gir én million til nybygg på Vestbredden

«Vårt Land melder at Karmel-instituttet har samlet inn 1 mill. kr for å bygge hus i en israelsk bosetning. Dette er totalt uakseptabelt!» skriver hun på rådets Facebook-side og krever at regjeringen griper inn og stopper pengestrømmen.

Styreleder John Skåland i Karmel-instituttet er ikke nådig i sitt svar

– Dette er komplett galskap. Her går Mellomkirkelig Råd til angrep på kristne som står for noe, som tror på en sak.

Finansdepartementet kastet i 2012 Karmel-instituttet ut av gavefradragsordningen, fordi gavene gikk til ulovlige bosetninger. Skåland sier han ikke frykter at regjeringen vil hindre ham og organisasjon i å samle inn penger.

– Det vil de aldri klare.