Trump ga 10.000 dollar til jødisk bosetning

Ifølge skattepapirer donerte Donald J. Trump-stiftelsen pengene til en amerikansk stiftelse som samler inn penger til bosetningen Beit El, en medieorganisasjon som er knyttet til bosetterne og andre virksomheter.

Trump har utpekt sjefen for stiftelsen, advokat David Friedman, til ny amerikansk ambassadør i Israel. Han støtter bosetninger og vil flytte USAs ambassade til Jerusalem.

Det var Beit Els stifter, Yaakov Katz, som søndag fortalte israelsk radio om donasjonen.

USA betrakter bosetningene som ulovlige og et hinder for fred, men en av Trumps rådgivere har sagt at Trump ikke ser på dem som noe hinder for fred.