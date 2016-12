Netanyahu slår i alle retninger etter FN-resolusjon

Søndag morgen innkalte det israelske utenriksdepartementet alle ambassadørene fra landene som stemte for resolusjonen som har ambassade i Israel. Senere ble også ambassadøren fra USA, som avsto fra å stemme, kalt inn på teppet.

Israelske kilder sa til avisa Haaretz at de ti ambassadørene kunne vente seg en real reprimande, og Ynet skriver at alvoret reflekteres av at de ble kalt inn på en søndag, da de ikke arbeider, som dessuten var 1. juledag.

Netanyahu møtte selv USAs ambassadør Dan Shapiro. Det er ikke kommet noe ut verken om det møtet eller møtene med de andre ambassadørene.

LES: Israelske ambassadører kalles hjem etter FN-beslutning

Netanyahu har også varslet et møte i det israelske sikkerhetskabinettet for å drøfte stans i israelske bevilgninger til FN-organisasjoner som opptrer fiendtlig.

Et besøk av den ukrainske statsministeren onsdag og Senegals utenriksminister i januar er avlyst, og ifølge en israelsk tjenestemann har Netanyahu også avlyst et møte med den britiske statsministeren Theresa May.

Avlyser bistand

Israel har videre hjemkalt sine ambassadører i Senegal og New Zealand til konsultasjoner. I tillegg er alle israelske bistandsprosjekter i Senegal kansellert.

New Zealand og Senegal fremmet sammen med Malaysia og Venezuela resolusjonsutkastet som Egypt trakk tilbake etter press fra Israel og USAs kommende president Donald Trump.

14 av de 15 medlemmene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen som fordømmer bosetningene, inkludert i Øst-Jerusalem. USA avsto, noe som betyr at de før første gang på mange år ikke la ned veto mot en resolusjon om Israel.

– Avgjørelsen som ble fattet, var skammelig og fordomsfull, men vi tåler det. Det vil ta tid, men denne avgjørelsen vil bli annullert, sa Netanyahu lørdag.

LES OGSÅ: Palestinsk ambassadør hyller FN-resolusjon

Den ultranasjonalistiske utdanningsministeren Neftali Bennett sa etter resolusjonen at Israel nå en gang for alle bør annektere store deler av Vestbredden og samtidig droppe ideen om en palestinsk stat på Vestbredden.

– Amerikansk konspirasjon

Netanyahu sier til Jerusalem Post at han ikke er i tvil om at avstemningen er resultat av en amerikansk sammensvergelse mot Israel, som president Barack Obama og utenriksminister John Kerry har stått bak.

– Vi tviler ikke på at Obama-regjeringen satte i gang dette, sto bak, samordnet teksten i resolusjonen og sikret at den ble vedtatt, sier Netanyahu.

– Dette er selvfølgelig helt i strid med tradisjonell amerikansk politikk som går ut på ikke å sette betingelser for en endelig fredsløsning, sier han og refererer til fredsforhandlingene med palestinerne som gikk i stå for flere år siden, særlig på grunn av Israels fortsatte utbygging av bosetninger på Vestbredden.

I strid med folkeretten

Gjentatte FN-resolusjoner har slått fast at bosetningene på Vestbredden er ulovlige og i strid med folkeretten. Fredagens FN-resolusjon gjentar det og fastslår også at bosetningene er en hindring for fredsforhandlinger.

LES MER: Trump: FN-resolusjon vil forvanske fredsforhandlinger

Landene med ambassadører i Israel som stemte gjennom resolusjonen, er Russland, Kina, Japan, Ukraina, Frankrike, Storbritannia, Angola, Egypt og Spania, foruten New Zealand og Senegal. I tillegg kommer USAs ambassadør Dan Shapiro.