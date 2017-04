Den hellige gravs kirke i Jerusalems gamleby er kristendommens kanskje helligste sted. Her tror man Jesus ble begravet og lagt på en steinhylle i det innerste gravkammeret. Greske eksperter er nå ferdige med en omfattende restaurering av kirken, som igjen er åpen for besøkende. Men det viser seg at byggverket står på porøs grunn, og nye arbeider må til etter hvert. (Foto: NTB-scanpix/AP Photo/Sebastian Scheiner)