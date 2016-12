Bosettere godtar å flytte

Bosetterne i Amona sa søndag at de har godtatt løftet fra regjeringen om 52 nye boliger et annet sted i nærheten. Unge aktivister hadde de siste dagene strømmet til for å motsette seg en tvungen evakuering.

Israelsk høyesterett ga ordre om at de 50 byggene og campingvognene som utgjør utposten, måtte rives fordi den var bygd på privat palestinsk eiendom. Regjeringen krevde deretter at utposten ble fraflyttet.

Amona er den største av rundt 100 utposter som ikke er godkjent og dermed ulovlige også i henhold til israelsk lov. Det internasjonale samfunnet mener at alle bosetninger på Vestbredden er ulovlig i henhold til folkeretten.