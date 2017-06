200.000 deltok i Gay Pride-paraden i Tel Aviv 

Temaet for årets festival, som er den største i sitt slag i Midtøsten og ble avviklet for 20. gang, er «bifil synliggjøring.» Tel Aviv antas å ha det største LHBT-samfunnet (lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner) i regionen.

Toget startet i Meir Park, der byens LHBT-senter ligger, fortsatte gjennom byen og opp langs kysten før det hele kulminerte med en stor strandfest i Charles Clore Park.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi er et samfunn der alle føler seg likeverdige, betyr like mye og kan leve sine liv som de vil, sa Tel Avivs ordfører Ron Huldai da han åpnet paraden fredag.

Tusenvis av offiserer ble utplassert langs ruten for paraden og omkringliggende områder, ifølge politiet.

I 2005 angrep en ultraortodoks jøde toget i mer konservative Jerusalem og knivstakk tre personer. Kort etter at han ble løslatt for to år siden, stakk samme mann ned en 16 år gammel jente som døde. Seks andre personer ble såret i det angrepet.