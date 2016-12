Fra krig i Aleppo til fred i Oslo

Strømdahl driver et byggmesterfirma og er vant med å svinge hammeren. For et drøyt år siden snekret han en plan for hvordan han kunne samle folk i den lokale menigheten sin på Holmlia i Oslo til nyttårsfest.

Det ble en stor suksess på første forsøk, og på nyttårsaften i år gjentas prosessen.

FESTKLAR: Byggmester Vidar Strømdahl på Holmlia i Oslo startet med flerkulturell nyttårsfest i Misjonskirken Oslo Syd i fjor. Nå trår han til igjen, sammen med andre gode bidragsytere. Foto: Stein Gudvangen

13 nasjoner

Holmlia har lenge vært et multietnisk og -religiøst miljø, og det kunne man se på nyttårsfesten for et år siden. I knekken mellom fjoråret og 2016 kom det folk fra 13 nasjoner for å spise og kose seg sammen.

Foruten Norge var land som Syria, Kongo, Ghana, Egypt, Uganda, Tsjekkia og Indonesia med flere representert, og rundt bordene samlet det seg buddhister, muslimer og kristne i fredelig samvær.

Fra Aleppo

Ikke minst ble festen en opplevelse for en kristen familie fra Aleppo. Akkurat nå skytes og bombes det ikke i byen nord i Syria, men for et år siden raste kampene om Syrias mest folkerike by.

Den kristne familien har fortsatt slektninger igjen i Aleppo, og de er glade for at det nå er rolig der.

For dem, og for alle som var til stede, gjorde det inntrykk at familien kunne sitte og snakke rundt et bord sammen med muslimer etter all frykten i hjemlandet og under flukten derfra.

– Å se syrerne snakke både med andre kristne og med muslimer var stort. Her satt kristne og muslimer sammen på vår nyttårsfest og snakket samme språk. De spilte også trommer og viste syrisk dans. Det var veldig flott, sier Vidar Strømdahl.

Flere i menigheten er i stadig kontakt med den syriske familien som er takknemlig for at det ikke er skyting i Aleppo for tiden. De har akkurat sett bilder fra en istykkerbombet kirke i hjembyen. Da er kontrasten stor til Misjonskirken Oslo Syd på Holmlia der bare nyttårsrakettene kommer til å minne litt om krigsstøyen fra hjemlandet.

– Det er det fint å se på en kveld som nyttårsaften at det kan lyse litt opp i øynene hos dem som har mistet alt, sier Strømdahl.

Vidar Strømdahl, byggmester fra Holmlia i Oslo, som lager flerkulturell nyttårsaften i Misjonskirken Oslo Syd. Foto: Privat

Andres behov

Strømdahl mente det var en god tanke å gi noe til andre på årets siste kveld fordi mange sitter alene når det er jul og nyttår.

– Det er absolutt behov der ute, og en nyttårsfest for familier og barn er fin diakonal oppgave. Det er fint å kunne tenke litt på andres behov og vende blikket bort fra seg selv og sine egne ting en smule, sier han til Dagen.

Strømdahl startet en nyttårsfestgruppe på Facebook, og oppdaget raskt at flere ville være med og lage fest på vei inn i det nye året. Flere meldte seg og ville være med både på festen og hjelpe til med å lage den. Mange ukjente ringte, ensomme, barnefamiier og venner.

95 stykker ble de til slutt, hvorav mange barn og ungdommer. Noen tok med seg venner fra private selskap og kom i samlet tropp.

Der vanket det mat av forskjellig slag, leker for barna og opptreden av tryllekunsteren Davido – før rakettene gikk i været og alle hilste det nye året velkommen.

I år kommer trylleklovnen Szabo fra Det magiske sirkus for å spre glede.

Støttespillere

Med bistand fra lokale dagligvarebutikker, et bakeri og en blomsterhandel ble bordene pyntet og dekket med mat tilpasset alle slags behov. Strømdahls eget firma har også bidratt i pengepotten og sammen med andre frivillige med henting av alt som skal til for å stelle i stand til fest. Nå i romjula skjer det samme igjen.

«Vi så et behov i vårt nærmiljø for et arrangement som kan bidra positivt for familier og ensomme i høytiden. Hva kan vi gjøre som er større enn oss selv?» lød det i årets skriftlige invitasjon til bidragsyterne. Og Strømdahl er glad for bidragene fra næringsdrivende som gir mat, kaker, blomster, pyntegjenstander, tegnesaker pg godterier til barna.

Enhet

Mange har det ikke så romslig økonomisk. Det forsøker de å bøte litt på i forbindelse med nyttårsfesten.

– Vi vet at festen er et høydepunkt for mange, sier Strømdahl.

– Hva får du selv ut av dette?

– Det beste med det er å se at folk hygger seg og slapper av, at barna leker med hverandre i trygge rammer og at det blir enhet mellom folk, sier byggmester Strømdahl som gjerne bygger videre på tradisjonen han startet i 2015.