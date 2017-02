Asylanter som oppholder seg i Norge uten lovlige oppholdspapirer. De har ikke oppholds- eller arbeidstillatelse, og de er ikke medlemmer i folketrygden.

Flesteparten av de papirløse har fått avslag på asylsøknaden sin, men de kan ofte ikke returneres på grunn av forholdene i hjemlandet.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) opplyser at i Norge lever et sted mellom 3.000 og 5.000 asylsøkere som har bodd i Norge i mer enn fem år som papirløse som ikke kan tvangsreturneres.