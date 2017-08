Flere par oppsøker familievernkontoret 

– Egentlig skulle mange ha kommet inn flere år før. Det sier de ofte selv også når de sitter i samtalen: dette skulle vi bestemt oss for før, sier daglig leder ved familievernkontoret Haugalandet, Kari Netland Simonsen, til NRK.

I 2015 fikk familievernkontorene 27.000 nye familievernsaker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Simonsen mener det er bra at flere oppsøker familievernkontoret, men mener folk ofte forbinder kontoret kun med mekling og derfor oppsøker hjelp når det egentlig er for sent.

– Jeg er litt engstelig for at folk tenker at familievernkontoret er der vi går når forholdet er slutt. Historiene om de som virkelig får hjelp kommer kanskje ikke så tydelig ut. Det som er dumt når man kommer inn sent, er at det ofte kan være fastlåst i en konflikt eller et mønster man ikke kommer seg ut av fordi det har vart i flere år, sier Simonsen til kanalen.