Bare Høyre og Frp freder støtte til HRS

Det viser en rundspørring som Dagsavisen har gjort hos samtlige partier på Stortinget. Avisen konkluderer med at støtten til organisasjonen henger i en tynn tråd dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten.

SV og Miljøpartiet De Grønne og Venstre vil kutte støtten helt ut. Ap-leder Jonas Gahr Støre viser til at Arbeiderpartiet ikke har gått inn for å gi støtte i sine alternative budsjetter.

KrF og Senterpartiet gir begge uttrykk for at de vil redusere den statlige støtten til den kontroversielle organisasjonen, som i år mottar 1,8 millioner kroner fra staten. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gikk i fjor høst inn for å kutte støtten.

Imdi ville stanse

«HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten», het det i en rapport som Dag og Tid gjorde kjent i mars i år.

Frontfigur og informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, reagerte sterkt på beskyldningene om lovbrudd som kom fram i den hemmeligholdte rapporten. Ifølge Aftenposten inneholdt rapporten sterk kritikk av lydbåndopptak HRS gjorde av forfatteren Amal Aden da hun var ansatt i organisasjonen.

– Bør øke støtten

Regjeringspartiene vil beholde statsstøtten. Høyre begrunner det med behovet for meningsmangfold i et demokrati. Frp mener HRS bidrar til å opplyse og undersøke temaer som ikke blir løftet opp i tradisjonelle medier og interesseorganisasjoner.

– Fremskrittspartiet mener HRS forvalter statsstøtten på en tilfredsstillende måte, og om noe bør støtten deres øke i framtida, sier innvandringspolitisk talsperson Mazyar Keshvari til Dagsavisen.

