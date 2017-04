PÅ FLUKT: På grensen til Sudan møtte Odd Evjen i Kirkens Nødhjelp en gruppe på 5000 kvinner og barn. Det eneste de hadde å spise var bark og blader. – For meg ble de et bilde på ofrene for det som nå skjer i Sør-Sudan, sier han. Foto: Odd Evjen, Kirkens Nødhjelp