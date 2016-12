25 år siden Sovjetunionen raknet

Hadde USA og deres allierte tilbudt økonomisk støtte den gang, kunne verden ha sett annerledes ut og vært et langt tryggere sted, tror 85 år gamle Gorbatsjov i dag.

– De gned seg i stedet i hendene og sa «så bra!», sier han.

Bitter

Gorbatsjov spilte en sentral rolle i å få slutt på den kalde krigen, ved å gjennomføre liberale reformer, bygge ned atomarsenalet og tillate østeuropeiske land å bryte med Moskva.

For dette ble han i 1990 belønnet med Nobels fredspris, men er i dag bitter over at vestlige land ikke i større grad grep anledningen og omfavnet hans såkalte perestrojkapolitikk.

LES: Sendte bibelballonger inn i Sovjetunionen

Vesten opptrådte i stedet «triumferende» da Sovjetunionen raknet, og slik triumfering har i alle år preget forholdet mellom Russland og Vesten, mener Gorbatsjov.

Isfront

I dag er forholdet mellom Russland og USA verre enn noensinne siden den kalde krigen tok slutt, noe som blant annet skyldes Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina.

– Forholdet mellom oss er så viktig og har også betydning for alle andre, og derfor må vi også ta andres interesser med i vurderingen, sier han.

Russiske og amerikanske ledere må sette seg til forhandlingsbordet, mener Gorbatsjov.

– Verden trenger et samarbeid mellom Russland og USA. Sammen kan de to land lede verden inn på et nytt spor, mener han.

Sovjetunionen ble oppløst for 25 år siden og i dag er det langt mellom monumentene med hammer og sigd, et symbol som også prydet det gamle flagget. Foto: Reuters / NTB scanpix

Ønsker godt forhold

Gorbatsjov betegner Barack Obama som en god president, selv om USAs forhold til Russland har blitt kraftig forverret og nå er på et lavmål.

– De har overøst Russland med anklager og gitt landet skylden for alt, sier han.

– Russland ønsker å ha et vennlig forhold til USA, men det er vanskelig når man opplever å bli sveket, sier Gorbatsjov.

LES OGSÅ: Russiske atombombefly identifisert langs norskekysten

På spørsmål om hva han mener om Vladimir Putins lederskap, er Gorbatsjov vag, men omtaler ham som «en verdig president».

Kritiserer Kreml

– Jeg støttet ham først, men ble etter hvert kritisk, sier Gorbatsjov, som blant annet har kritisert ledelsen i Kreml for å ha innskrenket ytringsfriheten og for å ha skjerpet den politiske kontrollen i landet.

Når det gjelder Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget, medgir Gorbatsjov at han ble overrasket. Han er imidlertid forsiktig i sin karakteristikk av den påtroppende presidenten.

– Han har liten politisk erfaring, men det er kanskje bra, sier Gorbatsjov.

Siste sovjetleder

8. desember 1991 møttes ledere fra Russland, Ukraina og Hviterussland i en skog i Hviterussland, for å undertegne en avtale der de erklærte Sovjetunionen for oppløst og opprettet Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Både Gorbatsjov og vestlige ledere ble tatt på senga, og to uker senere sluttet også flere andre tidligere sovjetrepublikker seg til samveldet.

LES MER: En diktator er død, en konvertitt er fri

1. juledag 1991 trakk Gorbatsjov seg formelt som Sovjetunionens siste president, og få timer senere flyttet Boris Jeltsin og hans løytnanter inn i kontoret hans i Kreml.