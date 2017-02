Dømt for hatefulle ytringer etter dobbeltdrapet i Kristiansand

Mannen i 50-årene er dømt i Sør-Østerdal tingrett, melder NRK.

Han var en av kandidatene til partiet Demokratene i Åsnes og ble siktet etter å ha kommentert følgende på Facebook om en TV 2-sak om drapene på Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i Kristiansand:

"Gjør vel ikke noe at Hassan ble tatt av dage. Han var sikkert en fremtidig terrorist. Men urettferdig kvinnen, Tone Ilebekk, ble en (sic!) tilfeldig offer"

Politiet siktet mannen for hatefulle ytringer, og i januar ble det kjent at han erkjente straffskyld. Saken gikk dermed som en tilståelsesdom. Siktede sa under rettssaken at ytringen ikke var rasistisk motivert.

– Grunnen til at jeg skrev det, var at jeg trodde han var en fremtidig radikal islamist som var i ferd med å etablere seg i IS. Men det var verken hudfarge eller rasisme som var grunnen, sa den tidligere politikeren ifølge NRK.

Sør-Østerdal tingrett bemerker at det ikke virket som den dømte angrer på kommentaren, selv om han forsto at han gikk over streken.

Mannen er også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.