Stor vekst for små juletrær

– Små trær i potte har hatt en fantastisk økning de siste årene, også i år, særlig edelgran i potte og sedertre i liten versjon. Utover det er trenden hos oss ganske lik som tidligere år: Ekte trær utgjør 70-80 prosent av salget, mens de resterende 20-30 prosent er kunstige trær. Vi ser en svak tendens til at salget av kunstige trær har stabilisert seg og ikke har den samme økningen som foregående år. Men vi vet ikke sikkert ennå, det største salget kommer til helgen og neste uke, sier salgssjef Hilde Poppe hos Plantasjen til NTB.

Bransjeorganisasjonen Norsk Juletre opplyser at juletregrossistene i landet har hatt en generell økning av salget i år på 10 prosent og at etterspørsel etter små, smale trær fremdeles øker, særlig i urbane strøk.

Dobler salget

Clas Ohlson selger juletrær av den kunstige sorten over hele landet, og oppsummerer sine erfaringer så langt:

– Vi har en salgsøkning på hele 100 prosent av våre minste trær. Dette tror vi henger sammen med at det har blitt trendy med små trær, for eksempel i gangen, på kjøkkenet eller på barnerom, i tillegg til juletre i stua. Flere enn før pynter nok også hybel eller hytte til jul, sier Camilla Tully

De mest populære trærne er under én meter høye:

– I segmentet vanlige plastjuletrær, fra 180-210 centimeter, ser vi en økning på 10 prosent fra i fjor. Kundene er veldig bevisste på kvalitet.

De er lette å bære, raske å pynte og kan brukes flere ganger. Både kunstige juletrær og små, ekte trær øker i salg hos flere av de store forhandlerne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ikke miljøvennlig

Hvert år går forskere og miljøvernere ut mot kunstige juletrær og minner om at de skal brukes i flere tiår før de gagner miljøet mer enn årlig kjøp av ekte trær. Når små trær kommer i tillegg til juletreet i stua, er heller ikke det veldig populært, spesielt ikke hvis det er et plasttre:

– Å tro at du slår et slag for miljøet ved å velge kunstig tre – og dermed redder et naturlig tre – det er en skivebom. Mye av plasten havner til slutt ute i naturen og brytes ned til mikroplast som kommer inn i næringskjedene. Dette er et kjempeproblem, ikke minst i havet, sier botaniker Håkon Holien, førsteamanuensis ved Nord universitet.

Uønsket besøk

Kjøp av naturlig juletre har også en annen miljøeffekt, selv om denne sannsynligvis ikke appellerer til kjøpere. Med et ekte tre følger det nemlig opptil 25.000 ubudne gjester i form av småkryp, midd og edderkopper. Gjemt mellom kvister og barnåler, i vinterdvale i insektreir eller hulrom. Ingen av dem er farlige, men mange syns det er ekkelt å vite at det blir mer liv og røre med ekte tre.

Plastjuletrær har hatt salgsvekst i flere år, men ikke nødvendigvis på bekostning av det tradisjonelle juletreet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Daglig leder i John-Anders Strande i Norsk Juletre er tilhenger av ekte vare, naturlig nok, og påpeker at man kan velge tre fra plantasje om man vil ha færre kryp, for disse trærne er det mindre liv i:

– Vi kan ellers se at det er gode argumenter for plasttre, for eksempel for astmatikere eller personer som ikke har styrke til å bære et stort, ekte opp trappa og håndtere det etter jul. Men hvis du først skal ha et plasttre, velg et brukt, sier Strande.