Vil ikke ha svigermor med i ekteskapet

Et avsnitt fra begynnelsen av Ruts bok i Det gamle testamentet er valgt som en av skriftlesningene ved vigsel av likekjønnede par.

– Vi bør si sterkere at Rut ikke er en god tekst. Det handler om hele det premisset om at svigermor skal være med. Jeg trenger ikke å si mer. Jeg vil gjerne ha svigermor med, men ikke inn i ekteskapet, sier Bjørgvin-biskop Halvor Norhaug. Han har glimt i øyet og får forsamlingen rundt bordet med seg i en god latter.

Men det er unektelig også mye alvor og uenighet når bispedømmerådet i Bjørgvin samles til møtet som blir innledet med salmedikter Grundtvigs gjendiktning av Luthers gamle salme «Guds ord, det er vårt arvegods».

– Krevende å velge bibelvers

På agendaen til de ti stemmeberettigede står høring om vigselsliturgi. Det er Kirkerådet, Den norske kirkes «regjering» som skal behandle saken på sitt oktober-møte og har bedt om innspill. Endelig vedtak skal fattes på Kirkemøtet i januar 2017.

Tore Skjæveland, teolog og kirkefagsjef ved bispedømmekontoret i Bjørgvin, sitter ved enden av bordet. Det er han som har laget administrasjonens utkast til svar i 11 punkter.

– Det er krevende å velge bibelvers og lage en liturgi som skal være likeverdig, sier han til Dagen like før møtet.

LES: Prester venter på liturgiavklaring

Rådet er delt på midten. Fire av medlemmene er representanter for Åpen folkekirke. Vemund Atle Øiestad, Nora Sætre Baartvedt, Ida Lindøe og Karl Johan Kirkebø har hatt e-postutvekslinger i forkant av møtet og diskutert litt på en facebookgruppe som de har opprettet. Deretter har de samkjørt seg på et formøte, forteller Karl Johan Kirkebø, som også er nestleder i bispedømmerådet.

På motsatt side har de konservative også laget sitt eget primære forslag til vedtak samt et subsidiært forslag dersom det første faller.

– Meningsløst

Egil Morland, en av de konservative, har ikke stemmerett, men benytter seg av taleretten som vara. Han mener det skjer «noe besnærende» når en legger en ny liturgi så tett opp mot den eksisterende.

– Hvis en ikke hører godt etter, vil en tro at en er på en vanlig vigsel. Men denne mangler fundamentalordene som kirken alltid har hatt med.

Det er innstiftelsesordene om ekteskap Morland etterlyser. Han vil at Bjørgvin bispedømmeråd skal avvise en ordning for vigsel av likekjønnede par og det konkrete framlegget fra Kirkerådet «som lærer at Gud ikkje har innstifta ekteskapet».

Han leser fra forslaget som han, Inger Helene T. Nordeide, Berit Nøst Dale og Marius Økland står bak:

«Vi vil særleg peke på det meningslause i å bruka ord som stadfester kjønnspolariteten (1 Mosebok 2,18), som handlar om relasjonen kvinne-mann (Høgsongen 2 og 8) eller om truskapen mot familien (Rut 1) i ein liturgi som kallar likekjønna relasjonar «ekteskap»».

– Kjønnsinkluderende

Karl Johan Kirkebø får også anledning til å presentere Åpen folkekirke-medlemmenes forslag. De ønsker at paret som vies, ikke presten, skal velge hvilken liturgi som skal brukes. De vil videre at formuleringen «I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper, frigjører og livgiver» skal tas inn som et alternativ i liturgien, og at det, der det er mulig, skal brukes kjønnsinkluderende språk om Gud.

Men det er verken stemning for det ene eller det andre forslaget. Begge faller mot forslagsstilleres stemmer.

PÅ HVER SIN SIDE: Berit Nøst Dale og Nora Sætre Baartvedt står mot hverandre i homofilispørsmålet. De er imidlertid enige om at samtaleklimaet i Bjørgvin bispedømmeråd er godt. – Debatten er gjort på forhånd. Vi har en god leder til å styre samtalen, sier Dale. Foto: Birgit Opheim

Det subsidiære forslaget som er ført i pennen av Inger Helene Nordeide får en bedre mottakelse: Det blir flertall for en uttalelse om at Bjørgvin bispedømmeråd prinsipielt ikke ønsker liturgien.

– Det er både oppsiktsvekkende og gledelig, mener Nordeide, som også fikk flertall for at vers fra Salme 36 og 1. Kor 13 skulle gjøres obligatoriske. Hun er glad for at prestenes representant Ivar Braut og biskopen stemte sammen med gruppen på fire.

Stadfester Gud?

Det lugger for flere når det i et av leddene i den nye liturgien står: «Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap, stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse. Det er Guds gode gave».

Stemmetallet etter debatten viser flertall for biskopens tilbakemelding om at det er «svært vanskelig» å bruke ordet «stadfester».

I pausen etter liturgigjennomgangen sier Karl Johan Kirkebø til Dagen at han er glad for tonen i rådet:

– Det som var bra i dag, og bedre enn på Kirkemøtet, er at det er respekt for hverandre. Slik må det være.

LES OGSÅ: Vil ikke bruke Skriften mot andre kristne

Det er Åpen folkekirkes Nora Sætre Baartvedt enig i. Hun støttet Kirkebøs forslag.

– Jeg føler at vi har et rimelig godt samtaleklima. Slik pleier det å være.

– Delt

Berit Nøst Dale tilhører motsatt fløy, men har det samme inntrykket.

– Vi skal leve videre sammen. Vi kan ikke stå på barrikadene og kaste stein. Vi er delt på midten i vårt bispedømme, og da blir det litt vinn og litt ikke-vinn. Vi kan ikke starte på scratch på dette bordet. Debatten er gjort på forhånd og vi har en god leder som styrer samtalen.