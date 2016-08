Fant synagoge fra Jesu tid

Synagogen skal ha blitt bygget mellom år 20 og år 40 etter Jesu fødsel, og ruinene ble funnet på høyden Tel Rekhesh, ikke langt fra Taborfjellet i Galilea.

– Dette er et unikt funn. Det er den eneste synagogen vi har funnet fra denne perioden som er plassert på landsbygden, sier arkeolog Mordechai Aviam til The Times of Israel.

Ifølge Haaretz er allerede syv synagoger fra før Tempelets ødeleggelse i år 70 blitt avdekket, men alle disse ble funnet i det som på Jesu tid var bysentre.

Synagogen på Tel Rekhesh er ifølge Aviam mest sannsynlig bygget av en rik bonde, for ham selv og for de ansatte, siden avstanden til nærmeste by-synagoge var for stor.

Underviste folket

Langs veggene fant arkeologene benker laget av hvit sandstein og det ble avdekket to store pillarer som muligens holdt taket oppe.

Tel Rekhesh er ikke nevnt i Det nye testamentet, men ifølge Skriften reiste Jesus omkring på små og store steder i Galilea og underviste folket.

Inntil år 70 var Tempelet i Jerusalem stedet hvor en tilba. Synagogene ble brukt til opplæring, og ofte var det omreisende rabbinere som Jesus, som stilte seg frem og la ut skriftene for de fremmøtte.