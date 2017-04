Malala Yousafzai utnevnt til fredsambassadør 

Den formelle utnevnelsesseremonien finner sted mandag.

FNs fredsambassadører velges blant kjente og fremtredende personer med ulik bakgrunn. De takker ja til å være med på skape oppmerksomhet rundt FNs arbeid verden rundt. Talsperson for FN, Stephane Dujarric, sier at Yousafzai blant annet skal rette søkelyset mot behovet for å gi jenter verden over utdanning.

Den 19 år gamle kvinnen kjempet for jenters rett til utdanning nordvest i Pakistan da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban. I 2014 fikk hun Nobels fredspris sammen med indiske Kailash Satyarthi.

Guterres begrunner utnevnelsen med at Yousafzai har utvist et urokkelig engasjement for kvinner, jenter og alle menneskers rettigheter.

Med utnevnelsen havner Yousafzai i selskap med skuespillere som Michael Douglas og Leonardo DiCaprio og dyreaktivisten Jane Goodall.