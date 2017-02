Rettet søkelyset på familien som trosarena

– Hva er de største utfordringene og mulighetene for familier i Norge, spør det amerikanske ekteparet Lisa og Mark Scandrette publikum, som i hovedsak er småbarnsforeldre.

Kraftverket menighet på Bislett i Oslo fylles med prat og summing, og etter tre minutter avbryter foredagsholderne forsamlingen og ber publikum dele innspill i fellesskap.

– Den største utfordingen er det vi i Norge kaller for tidsklemma. Det er mange ting man ønsker å gjøre som familie, men som det ikke blir nok tid til, forteller en mor.

– Penger kan også være en utfordring for en familie, sier en far lenger bak i forsamlingen.

– Presset om å være en vellykket som familie er en utfordring, forteller en annen mor.

– Traff et behov

Det er bokkveld i Kraftverket menighet. Utgangspunktet er boken «Belonging and Becoming: Creating a Thriving Family Culture» skrevet av foredragsholderne.

Boken tar for seg avstanden mellom ønsker for et godt familieliv, i pakt med Guds rikes verdier, og tidsklemmevirkeligheten. Hvordan finner man plass og ork til å ta grepene som skal til for selv å styre dagen og ikke motsatt?

Det er det kristne praksisnettverket «Etter Kristus» som fikk Mark og Lisa til Norge, i forbindelse med at de var i Europa for å promotere boken sin. De fikk også med seg Kraftverket menighet og Sub Church som medarrangører.

– Dette var vårt initiativ, men når man ser hvor mange som kom en mandagskveld, mange småbarnsforeldre med barnevakt, er det mye som tyder på at vi traff et behov, forteller Stian Kilde Aarebrot som er daglig leder i Etter Kristus.

Delte egne erfaringer

Lisa og Mark Scandrette startet opp og driver ReImagine, et senter for Kristen trospraksis, med tilholdssted i San Francisco. Med lave inntekter og tre barn på ett til tre år flyttet de til blomsterbyen for snart 20 år siden, for å forfølge drømmen om en kirke for dagens og morgendagens mennesker.

Nå har de skrevet bok sammen med dattera Hailey (21 år) om hvordan de, gjennom prøving og feiling, har skapt et hjem preget av gjestfrihet, takknemlighet, enkelhet og et ønske om å gjøre en forandring, også for naboen og for verden.

– Kanskje tenker du ofte på alle feilene du har gjort overfor dine barn, ting som du må spørre om tilgivelse for. Det jeg ønsker å si til dere er at uansett hva som har vært i familien, så er det ikke slutten på historien, sier Mark.

Med deres rykende ferske bok i bagasjen var Lisa og Mark Scandrette i januar på en mini Europa-turné. Norge var siste stopp før hjemreisen.

Familievisjon

– Vi trenger mer en noensinne en visjon for vår familie. En visjon som er kreativ, tilsiktet, sjelfull og våken for verden, forteller Lisa og Mark.

– Enten du har barn, håper på å få barn, er aleneforelder eller har en partner, så kan din husstand være et sted for tilhørighet og utvikling, der hver person kan føle seg trygg, motta omsorg og kjærlighet, og støttes i sin utvikling til det beste for verden, forteller ekteparet.

Et nytt spørsmål til forsamlingen popper opp på skjermen. Lisa og Mark ber publikum reflektere seg imellom hvilke daglige, ukentlige og årlige rytmer som bidrar til å hjelpe familien i å oppnå dets formål.

– Vi liker å reise på hytta som familie. Det bidrar til en fin rytme for oss, sier en familiefar.

– Vi liker å gå i kirken sammen som familie, sier en annen.

– Vi ønsker å finne tid sammen og be på søndagskvelder. Men vi merker ofte at vi er så slitne at det ikke gir noen mening da. Vi må ta i bruk ledig tid når vi har overskudd, sier en mor.

Familien som trosarena

Stian Kilde Aarebrot tror utfordringene mange kristne familier møter i hverdagen, som tidsklemma, men også alle andre aspekter ved å være familie med en kristen tro, gjør at norske menigheter trenger å belyse familien som trosarena enda mer.

– Det er tross alt i familien vi lever ut troen vår, og det er som familie vi har flest muligheter til å leve ut Guds rikes verdier. Folk drømmer om mer fellesskap og glemmer fort at de allerede er i det viktigste fellesskapet – det vi har i hjemmet, sier Kilde Aarebrot.

– Hva håper du deltakerne fikk ut av kvelden med Lisa og Mark Scandrette?

– En fornyet tro på alt man kan gjøre som familie. En tro på at man som familie kan styre valgene våre ut fra det som betyr aller mest for oss som kristne, sier han.