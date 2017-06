Fakta om striden mellom Trump og Comey

* Oktober 2016: Representanter for USAs etterretningstjenester sier Russland står bak hacking og spredning av falsk informasjon for å forstyrre presidentvalget.

* November 2016: Trump vinner valget. FBI-direktør James Comey har like før gjenopptatt – og lagt ned – granskingen av Demokratenes kandidat Hillary Clintons eposthåndtering.

* Desember 2016: Demokratene anklager Comey for å ha holdt unna informasjon om Russlands innblanding i valget for å hjelpe Trump.

* Januar 2017: Comey og andre høytstående sjefer i etterretningstjenesten informerer Trump om at president Vladimir Putin står bak Russlands innblanding i valget. Trump ber Comey forbli i stillingen.

* Februar 2017: FBI avviser en forespørsel fra Det hvite hus om å motbevise medieoppslag i New York Times om kontakt mellom Trumps valgkamp og russisk etterretningstjeneste.

* Februar 2017: Trump raser over presseoppslag om FBI og Russland. Han tvitrer at FBI ikke er i stand til å stoppe lekkasjer som skader regjeringen.

* Mars 2017: Comey ber justisdepartementet dementere påstander fra presidenten om at Barack Obama har avlyttet Trump. Comey bekrefter for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og dermed også forbindelser mellom Trump-kampanjen og den russiske regjeringen.

* Mai 2017: Trump gir Comey sparken 9. mai. I et intervju med NBC. 11. mai kaller Trump Comey «skrythals» og «blære». Han sier «Jeg ville ha gitt ham sparken uavhengig av anbefalingen» fra visejustisministeren om å avsette Comey.

* 12. mai 2017: Trump tvitrer at Comey «bør krysse fingrene for at det ikke finnes noen opptak av våre samtaler, før han begynner å lekke til pressen».

* 8. juni 2017: Comey anklager Trump for løgn i en åpen høring i Senatets etterretningskomité. Trump mener det er Comey som lyver når han påstår presidenten ba ham være lojal og stanse en etterforskning av sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.