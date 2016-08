– Neppe flere velgere uten hjertesaker

– Det er ikke mange som kvier seg for å stemme på KrF på grunn av den ene saken, sier Anders Todal Jenssen, valgforsker ved NTNU, om kampen mot ekteskapsloven.

Før høstens landsmøte utfordrer Akershus KrFU ungdomspartiet til å la kvinnen ha siste ord om abort, åpne for eggdonasjon og fjerne ordet «Bibelen» i avsnittet om KrFUs verdigrunnlag.

Fylkeslaget støtter også et forslag om å droppe kampen mot ekteskapsloven.

– Vi må gjøre partiet bredere, ellers overlever ikke KrFU og KrF, sa fylkesleder Julia Sandstø til Dagen i går.

Markere egensaker

– Vil KrF bli bredere og få flere velgere av å droppe hjertesaker?

– Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg tipper at uansett hva de gjør, vil noen få rope høyt, men for de fleste vil ikke ekteskapsloven være avgjørende.

Samtidig kan det for et lite parti i Norge være viktig å markere særegne standpunkter, mener han.

– Det gjelder å vinne velgerne som tross alt er enig i sak og reise fanen høyt på spørsmål der man tror man har mange med seg, sier valgforskeren.

Relevant?

– Hva er KrF uten hjertesaker som abort og motstand mot ekteskapslov?

– Det er det som blir spørsmålet: Hvis de fjerner egenarten sin, fjerner de også relevansen sin. Om de ikke står for noe, hvem skal stemme på dem da?

– På den andre siden: Om du inntar standpunkt som nær sagt alle mener er så ekstreme at de blir absurde, mister du også relevansen. Du må være innenfor grensen for det som er forståelig og rimelig. Det som i hvert fall er sikkert, er at fjerner du et lite partis egenart fullstendig, vil det forsvinne, sier Todal Jenssen.

– Vil du med det spå KrFs undergang?

– Jeg tror ikke vi nå ser KrFs undergang. KrF kommer til å eksistere lenge.

Valgforskeren peker på at partiet i hele sin historie har måttet justere på standpunkter i mer liberal retning, i likhet med andre partier, for å unngå å bli politisk isolert.

Symbolsaker

Tidligere KrF-byråd i Bergen, Tomas Moltu, meldte seg mandag ut av partiet. Han retter skarp kritikk mot liberalisering, partikultur og konformitetspress i KrF. Moltu er også mot strategien med fornyelsen av partiet, som når de fjernet bekjennelsesparagrafen.

Neste vår blir det trolig debatt på KrFs landsmøte om programkomiteens forslag om å droppe kampen mot ekteskapsloven og å droppe å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Dagrun Eriksen, leder for programkomiteen, har kalt dette for symbolsaker.

– Er symbolsaker noe KrF i praksis har gitt opp for lenge siden og like godt kan fjerne fra programmet?

– Det er aldri trivielt å la gamle symbolsaker fare, men samtidig har gamle standpunkter en tendens til å falme litt. Jeg tenker at KrF ikke vil stå og falle med om de endrer programposten om ekteskapsloven, sier Todal Jenssen.

Valgforskeren mener at KrF ikke tiltrekker seg nye velgere på ved å legge ned kampen mot ekteskapsloven. Han råder partiet til å lytte til sine nærmeste sympatisører for å finne ut hva som hindrer dem i å stemme KrF.

– Mange av dem som gir KrF tyn for den saken i offentligheten kunne aldri tenke seg å stemme på KrF uansett.

– Står støtt

KrFs generalsekretær, Hilde Frafjord Johnson, vil ikke blande seg inn i KrFUs debatter eller svare på om KrF og KrFU må bli bredere for å overleve. På spørsmål om KrF er på riktig vei, svarer hun:

– Det er viktig for oss at KrF oppleves som et verdiforankret parti som er åpent for alle som er enige i vår politikk, samtidig som vi svarer på folks hverdagsutfordringer. Partiet står like støtt på våre kristne grunnverdier, det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret i dag som da KrF ble stiftet.