Sisi har undertegnet omstridt lov i Egypt

Loven ble vedtatt av nasjonalforsamlingen i Egypt i november i fjor, og den ble undertegnet av den tidligere forsvarssjefen og kuppmakeren Abdel Fattah al-Sisi 24. mai.

Uavhengige organisasjoner med utenlandsk opphav eller støtte fra utlandet må heretter betale nærmere 140.000 kroner for å etablere seg i Egypt, og de må fornye tillatelsen regelmessig, opplyser menneskerettighetsadvokaten Gamal Eid.

– Denne loven utraderer sivilsamfunnet i Egypt, uansett om det er menneskerettighets- eller utviklingsorganisasjoner, sier han.

Må godkjennes

Den nye loven slår også fast at organisasjoner ikke lenger kan publisere rapporter eller resultater fra undersøkelser uten at de først er godkjent av myndighetene. Brudd på loven kan straffes med inntil fem års fengsel og bøter på opptil 460.000 kroner.

Loven slår fast at en «nasjonal myndighet», som inkluderer hæren eller sikkerhetstjenesten, skal overvåke finansieringen til organisasjoner som støttes fra utlandet.

Knebler opposisjon

Siden tidligere president Hosni Mubarak ble styrtet i et folkelig opprør i 2011, og landets første demokratisk valgte president Mohamed Mursi ble styrtet i et militærkupp ledet av Sisi to år senere, har myndighetene slått hardt ned på opposisjonen og menneskerettighetsaktivister i Egypt.

Sisi-regjeringen anklager sivilsamfunnet for å ville destabilisere landet og har blant annet frosset bankkontoene til hundrevis av menneskerettighetsaktivister og nektet dem utreise fra landet.

Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch har dokumentert omfattende overgrep som drap, forsvinninger og vilkårlig fengsling, og de har i likhet med FN gitt uttrykk for stor bekymring for den nye loven som nå trer i kraft.